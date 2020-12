Vincenzo Nibali geeft toe dat hij gepraat heeft met Ineos en wijst reden aan voor minder seizoen

Was 2020 het seizoen te veel voor Vincenzo Nibali? Of is er iets anders aan de hand? In elk geval moest de 'Haai van Messina' het stellen zonder zege en werd hij in zijn geliefde Giro pas zevende. Wat niet wil zeggen dat er geen overstap naar een ander topteam voor hem meer in zit.

Vincenzo Nibali zal ook in 2021 voor Trek-Segafredo rijden. Aan het einde van dat jaar loopt zijn contract af en nadien is er dus weer van alles mogelijk. Er is al contact geweest wat tot een spraakmakende overstap zou kunnen leiden. "Ik heb gepraat met Ineos", zegt de Italiaan bij BiciPro. "Misschien kunnen we dat na corona een keertje face-to-face doen." PINARELLO Dat heeft ook veel te maken met Pinarello, sponsor bij het Britse topteam. "Ik heb al sinds mijn eerste jaar als profrenner bij Fassa Bortolo een bepaalde band met Pinarello en vanuit Ineos is er ook altijd wel wat interesse geweest", verklaart Nibali de belangstelling. Eerst en vooral zal hij van 2021 een beter jaar willen maken dan 2020 is geweest. Vooral de Giro viel tegen voor Nibali. "Ik kon het niet opbrengen om na de lockdown helemaal voluit te gaan en misschien had ik te weinig herstel in de voorbereiding op de Giro. Ik was ook te trots om al vroeg voor mijn eigen tempo te kiezen."