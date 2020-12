22-jarig talent van Deceuninck-Quick.Step denkt terug aan zware dag waarop hij knap doorzette: "Ontplofte na 30 km"

Als jonge kerel maak je in het profwielrennen zware dagen mee, zelfs als Deceuninck-Quick.Step de ploeg is die je in huis haalde. Ian Garrison, in 2019 de zilveren medaillewinnaar op het WK tijdrijden bij de beloften, flirtte in zijn eerste grote ronde met een opgave op de voorlaatste dag.

De 22-jarige Amerikaan was op weg om zijn eerste grote ronde uit te rijden, maar toen kwam de bergrit naar de Covatilla nog. Garrison doet het relaas nog eens bij VeloNews. "Ik had een hele slechte dag en loste al vroeg. Ik ontplofte op een klim na 30 km. Als je er mee over geraakte, wist je dat je safe zou zitten in een solide groep. Anders moest je nog maar zien wat je kon doen."

Garrison moest zo een hele dag lang alleen rijden en er zouden nog vier zware beklimmingen volgen. "Gelukkig had ik de ploegwagen bij mij voor eten en drinken. Het maakte zeker een verschil dat het quasi de laatste dag was, want er was enkel nog de rit naar Madrid de volgende dag."

TWEE MINUTEN OVERSCHOT

Toen hij arriveerde aan de voet van de gevreesde Covatilla, wist hij wat zijn opdracht was. "Ik had ongeveer 40 minuten om de laatste beklimming op te geraken en vocht tot op de streep. Ik denk dat ik twee minuten over had aan de top." Een knap staaltje karakter toonde Garrison alvast om alsnog Madrid te halen.