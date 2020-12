Beloftevolle Nederlander vertelt anekdotes: "Wellens kende mij echt niet" en "Niels Albert was een renner naar mijn hart"

Hij maakte in de Vuelta kennis met Tim Wellens en was als jonge kerel fan van Niels Albert. Zijn naam: Thymen Arensman, een 20-jarige Nederlander die voor Sunweb koerst en in de Ronde van Spanje al tweemaal bij de eerste zes binnenkwam.

Arensman vertelt in de podcast De Rode Lantaarn over zijn avonturen in de Vuelta. "Ik vind het nog steeds heel mooi dat Wellens in het Engels tegen mij begon te praten. Dus hij kende me echt niet. Ik zei: "Maat, ik praat gewoon Nederlands." De andere etappe die Tim won, zat ik ook in de vlucht, hij zal dus goeie herinneringen hebben aan mij."

MINDER TECHNIEK

Net als zijn ploegmaat Ilan Van Wilder is Arensman een jonge renner waar in grote ronden wel wat van verwacht mag worden. Al zag hij zich aanvankelijk een andere carrière uitbouwen. "In de jeugd zag ik mezelf meer als veldrijder, maar ik zag dat ik minder techniek had dan de anderen. Ik vond Niels Albert altijd een mooie veldrijder."

Als er één crosser was die hij graag bezig zag, dan was het Albert. "Hij was een renner naar mijn hart: gewoon hard rijden. Hij reed ook mooi door het zand in Koksijde, dat vond ik machtig."