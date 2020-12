Jan-Willem van Schip rijdt in 2021 met een nieuw speciaal stuur

Jan-Willem van Schip, dat is de man met het speciale stuur. Zo staat hij al ettelijke jaren in het peloton bekend. Zijn ploeg BEAT gaat hier ook helemaal in mee. Samen hebben ploeg en renner zelfs een nieuw 'speciaal stuur' ontworpen voor 2021.

Op de website van BEAT staat te lezen hoe dit nieuwe stuur in de loop der maanden tot stand is gekomen en hoe de ontwikkeling hiervan verliep. Onde rmeer via een bezoek aan de windtunnel in Eindhoven werd in samenwerking met SPEECO de mogelijkheden onderzocht.

STUUR VOOR DE ONTSNAPPING

Alle genomen stappen zijn uiteindelijk uitgemond in een nieuw stuur dat nu helemaal klaar is en Van Schip een aerodynamisch voordeel moet opleveren. Het stuur voldoet overigens aan alle reglementen van de UCI. Dit is volgens BEAT het ultieme stuur om mee in de vlucht te gaan.

Visueel valt vooral op hoe het stuur aansluitend is gemaakt aan de voorarmen. Het stuur samen met stuurpen wegen ongeveer 500 gram. Er staat ook een aluminium voorvorkklemming op.