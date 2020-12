Kleine broer van Nairo Quintana niet aangeslagen door dopingonderzoek: "We hebben niets te verbergen"

Sinds enkele maanden zijn er verdenkingen van dopinggebruik ten aanzien van Nairo Quintana en diens jongere broer Dayer Quintana. Die laatste heeft er nu ook op gereageerd en maakt zich geen zorgen. Het maakt een al atypisch jaar nog wat meer apart.

De 28-jarige Dayer Quintana sprak erover met Tuttobiciweb. "We hebben niets te verbergen. De politie mag een onderzoek instellen zoals het dat wil. Ze zullen niets vinden. Op dit ogenblik kan ik er niets meer over vertellen, omdat het een nog lopend onderzoek is."

GEWONE MENSEN

De broers Quintana verlenen ook hun medewerking tot het onderzoek en zullen zeker niets doen om tegen te werken. "We zijn gewone mensen, de mensen kennen onze eerlijkheid." In het al bijzondere 2020 moest dit er nog eens bijkomen.

Het was ook hun eerste jaar bij Arkéa-Samsic na vijf seizoenen samen te hebben gereden bij Movistar. "Het was een vreemd en moeilijk jaar, maar alles bijeen geef ik het toch een 7 of 8 op 10. Ik vond de staff en de andere renners zeer sympathiek, ze zorgden ervoor dat we ons thuisvoelden. Ik kan zeggen dat we gelukkig zijn bij deze ploeg."