Lucinda Brand pleit voor ander systeem in de Wereldbeker met oog voor de gehele kalender

Dé veldrijdster van het moment is ontegensprekelijk Lucinda Brand. Als ze deze lijn kan doortrekken, gaat ze eind januari zeker één van de favorietes zijn op het WK. Ook de eerste Wereldbekermanche heeft ze op haar naam geschreven. Over die Wereldbeker heeft ze wel wat te zeggen.

"Ik hoop deze vorm nog twee maanden aan te houden", reageert Lucinda Brand op haar overwinningen van de jongste weken bij CyclingTips. Het stoorde haar wel wat dat het na de cross in Kortrijk nog heel wat moeite kostte om in Tabor te geraken voor de eerste Wereldbekermanche.

"Mijn idee is om er een kleinere Wereldbeker van te maken, met laten we zeggen zes wedstrijden in drie landen", werpt ze haar voorstel op tafel. "Plan een weekend met een Wereldbekermanche en een C1-cross. Maak van die C1 een Superprestige zodat we ook punten kunnen pakken. Zo moeten we niet naar Spanje en Frankrijk reizen voor enkel een wedstrijd van veertig minuten."

STARTPOSITIE OP WK

De indruk is dat Brand meer aan het inzetten is op het veldrijden dan op de weg. "Ik ga niet stoppen met wegwedstrijden. Een reden om meer veldritten te rijden dit seizoen is dat de ranking verandert en dat de Wereldbekermanches belangrijker geworden zijn om een goede startpositie te verwerven op het WK. Het veldrijden motiveert me ook voor het wegseizoen. Het werkt langs twee kanten."

Als ze haar blik weer richt op de weg, is het vooral uitkijken naar die eerste Parijs-Roubaix bij de dames. "Mensen zullen wel naar me kijken die dag. Ik hoop mijn vaardigheden uit het veld te gebruiken in die koers. In een koers als Parijs-Roubaix moet je zoveel mogelijk energie sparen."