Zelfs zonder publiek: naast Flanders Classics-koersen gaan ook twee andere Vlaamse wedstrijden zeker door

Wat zou het schitterend zijn als we in 2021 een 'normaal' Vlaams voorjaar krijgen, met Flanders Classics dat een aantal wedstrijden kan organiseren, maar ook met koersen als Nokere Koerse en de E3. De organisatoren van die eendagskoersen geven aan dat ze het licht op groen zetten.

Nokere Koerse heeft in 2020 al een afgelasting meegemaakt en dreigde met een financiële kater achter te blijven. "Een aantal leveranciers was zo goed facturen toch niet door te rekenen en een aantal ploegen die hun renners al hadden ingevlogen, hebben die kosten niet op ons verhaald", zegt Robrecht Bothuyne in Het Laatste Nieuws.

Er komt dus een editie in 2021. Maar wat dan als er maar beperkt of zelfs geen publiek toegelaten is? "We zullen bepaalde zones langs het parcours afzetten. We kunnen ook Nokereberg afsluiten. We hebben de traditie om daar met ticketing te werken. Toeschouwers betalen 5 euro. Om veiligheidsredenen moeten we daar altijd het aantal toeschouwers beperken."

DRIE SCENARIO'S

Bij de organisatie van de E3 houden ze dan weer rekening met alles: een koers met publiek, een koers met beperkt publiek en een koers zonder publiek. "We willen drie scenario's kunnen uitrollen", aldus Jacques Coussens. "Voor alle hellingen op het parcours hebben we bekeken hoe we het publiek kunnen weren. We houden er ook rekening mee dat we geen vips kunnen uitnodigen." Maar ook hier geldt: die editie in '21 komt er.