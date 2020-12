📷 Chris Froome redt opvallend klein diertje tijdens zijn rit: "Weet iemand wat het is?"

Chris Froome lijkt zich al voor te bereiden op het volgende seizoen, maar gisteren werd hij opgehouden door een opvallend en klein diertje. De Brit zette een foto van het dier op sociale media.

Chris Froome rijdt vanaf volgend seizoen voor Israel Start-Up Nation en de Britse klassementsrenner lijkt zich al voor te bereiden op het nieuwe seizoen. Gisteren kwam hij tijdens de rit echter een obstakel tegen.

Zo heeft hij een foto gepost op sociale media waarbij hij met een soort van slang te zien is. "Deze kleine jongen moeten redden voor iemand over hem had gelopen. Weet iemand wat het is?", schreef Froome op Twitter.

Rescued this little guy from getting run over, anybody know what it is? 🐍 pic.twitter.com/kppPiAQTe9 — Chris Froome (@chrisfroome) December 3, 2020