Ex-topsprinter heeft voorstel voor de laatste rechte lijn: "Sprintvakken en videoref"

De dramatische ongelukken van Dylan Groenewegen en Fabio Jakobsen hebben veel mensen de ogen geopend. Ex-sprinter Theo Bos heeft nu een voorstel om het allemaal veiliger te laten verlopen.

Bos pleit voor duidelijke regels in de jungle die het sprinten nu is. Hij zou de laatste rechte lijn opdelen in 'sprintvakken'. "Eén lijn in het midden van de weg, twee andere een kleine meter van de hekken. De sprinter of spintaantrekker die op 300 meter van de finish op kop ligt, mag zijn vak niet meer verlaten", klinkt het in HLN.

"Wie voorbij wil, uiteraard wel. Maar niet meer via het kleine gaatje tussen renner en dranghekken. In dat geval wacht zonder pardon diskwalificatie."

Bos pleit ook voor een soort VAR. "Er zal een videoref nodig zijn - niet enkel op WorldTourniveau, maar in alle klassen en (jeugd)categorieën - om alles minutieus te controleren. Het systeem vereist ook aankomstwegen die breed genoeg zijn om de lijnen op respectabele afstand van elkaar te kunnen trekken."