Hoe ei zo na Roglič verslaan in een tijdrit een carrière kan redden: "Die tijdrit heeft deuren geopend"

Roglič verslaan in een tijdrit: dat is niet zo heel veel renners gegeven. Wie er in de Vuelta ei zo na in slaagde, was Will Barta. De Tsjech kwam amper één secondje te kort. Wie hem voordien nog niet kende, kent hem nu wel. Maar vooral: hij heeft zijn nieuw contract aan die prestatie te danken.

Door de problemen bij CCC was hij nog op zoek naar een nieuwe ploeg en dat speelde wel toen hij aan die bewuste tijdrit in de Vuelta begon. "Het spookte door mijn hoofd dat ik min of meer voor mijn carrière aan het rijden was", zegt Barta aan VeloNews. "En dat niet alleen, maar ik dacht ook: 'Als mijn carrière niet blijft duren, is dit mijn beste kans om mijn beste uitslag te rijden in het wielrennen.'"

MINDER LANGE 'MISSCHIEN'-LIJST

In de aanloop naar de Ronde van Spanje vreesde hij net dat zijn opties aan het verminderen waren. "De lijst met ploegen die 'misschien' hadden gezegd, was minder lang geworden. Die tijdrit heeft enkele deuren geopend. Enkele dagen na die tijdrit, stuurde EF me ook iets toe."

EF Pro Cycling was net de type ploeg die Barta voor zichzelf voor ogen hade. "Ik vond het superspannend om naar EF te gaan. Ik heb niet veel aandacht besteed aan de andere voorstellen, want EF is een goede ploeg voor mij."