Ilan Van Wilder blikt nog eens terug op vreemde opgave in Vuelta: "Beschouw volgend jaar als mijn groterondedebuut"

Nadat Ilan Van Wilder op de long-list voor de Vuelta kwam te staan, vertelde hij ons al dat hij normaal toch niet zou meedoen in de Ronde van Spanje en hij enkel reserve was. Wie stond er dan in oktober toch aan de start? Jawel, Ilan Van Wilder. Al duurde het Spaans avontuur voor hem niet lang.

Nog ver voor eerste aankomstplaats Arrate was bereikt, moest Van Wilder er al de brui aan geven. "Ik had een overbelasting aan de patellapees van mijn rechterknie. Ik had al een tijdje last voor de Vuelta. We waren aan het hopen dat het zou beteren."

Eigenlijk was zijn selectie er meer één uit noodzaak. "Het was een moeilijke situatie, want we zaten met veel zieken en geblesseerden in de ploeg. Er was niet direct een vervanger. Nicolas Roche viel twee dagen vooraf ook nog eens uit. Het was heel druk en er waren geen reserves. We waren gegaan met het idee om toch te proberen te starten, maar ik heb rap gevoeld dat het geen zin had."

INTENSIEVE OEFENINGEN BIJ FYSIO

Toch niet simpel om als jonge gast zo'n opdoffer te moeten verwerken. "Het is een teleurstelling om een DNF achter je naam te krijgen, maar persoonijk beschouw ik volgend jaar als mijn groterondedebuut." Wat moet er nu juist gebeuren om die knie weer helemaal opgelapt te krijgen? "Rusten heeft weinig zin. Er moet bij de fysio intensief op gewerkt worden met specifieke oefeningen."

Op zich is het wel bizar dat in een seizoen met weinig koersen een overbelasting bij Van Wilder is opgetreden. "We proberen dat ook te onderzoeken. Er kunnen verschillende factoren spelen. Is het door aan meer volume of te intensief te trainen? Het kan ook met de fietspositie te maken hebben."