Keukeleire leert kinderen veel terwijl hij ze meeneemt op fiets: "Plezant om met hen te praten als je aan het fietsen bent"

Wie Jens Keukeleire op Instagram volgt, heeft het zeker al opgemerkt: als het even mogelijk is, neemt hij graag zijn kinderen mee op de fiets. Op een veilige manier natuurlijk. Hij geeft een woordje uitleg over zijn eigen ervaringen hieromtrent.

Het gevoel van het fietsen is gewoon top en dat kan je ze dus al op jonge leeftijd meegeven. "Ze houden hun handen aan het stuur, dat geeft het gevoel dat ze echt aan het fietsen zijn. Ik heb gemerkt dat het hen helpt als je hen eerst meeneemt op je eigen fiets." WIJZEN OP OBSTAKELS Als je je op de weg begeeft, moet je natuurlijk bewust zijn van een aantal gevaren. "In dat opzicht moeten de kinderen dan ook mee zijn in het verhaal. "Voor ze zelf kunnen rijden, moet je wijzen op de obstakels op de weg. Het is ook gewoon plezant om met hen te praten als je aan het fietsen bent." Het oudste zoontje van Keukeleire rijdt nu al twee jaar met de fiets. Al blijft het ook wel fun om nog eens bij vader Jens op de fiets te kruipen. "Ik merk dat hij zo nog altijd veel leert over hoe het is om in open verkeer te rijden."