Opnieuw een trofee erbij: Vlaamse Reus is voor Wout van Aert, verdienstelijke ereplaats ook voor Remco Evenepoel

Daar is alweer de volgende mooie prijs voor Wout van Aert. De Vlaamse Reus 2020 is voor hem. Dat is de trofee van de Vlaamse Bond van Sportjournalisten. Het is van 2016 geleden dat de Vlaamse Reus nog naar een wielrenner ging en nu is Van Aert dus de welverdiende laureaat.

Met de Vlaamse Reus duiden Vlaamse sportjournalisten de beste topsporter van het jaar in ons land aan. Atleten uit verschillende sporten kunnen deze trofee dus winnen. Het is dus toch wel veelzeggend als je naam op de erelijst komt te staan. VAN AERT HAALT MEER DAN 700 PUNTEN Met zijn revalidatie die hij succesvol afrondde begin dit jaar en dan het waanzinnige wegseizoen dat hij kende, deed Van Aert er volgens de Vlaamse journalisten geen twijfel over bestaan dat hij dé sporter van het jaar is. Dat bleek ook uit de uitslag. Van Aert haalde 715 punten en deed daarmee ruimschoots beter dan de rest. Atleet Bashir Abdi komt op een tweede plaats met 320 punten. Voetballer Romelu Lukaku maakt met exact 300 punten de top drie compleet. Er gingen ook nog 253 punten naar een mooie nummer vier, Remco Evenepoel.