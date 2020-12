Toppers Team DSM weten nog niet welke grote rondes ze gaan rijden

Op de Launch van Team DSM, de opvolger van Team Sunweb, is nog niet meteen duidelijk geworden welke grote namen nu welke grote ronde gaan rijden in 2021. Sunweb imponeerde in 2020 in de Tour met Hirschi en Kragh Andersen en had in de Giro twee renners op het podium.

Niet onlogisch dus dat iedereen wil weten wie nu juist aan welke grote ronde gaat deelnemen in 2021. Dat weten de renners in grote mate zelf nog niet. Tiesj Benoot liet wel al weten dat hij ofwel de Giro gaat rijden ofwel de Tour. Dit jaar zagen we hem in de Ronde van Frankrijk aan het werk. Gezien de topprestaties van Hirschi en Kragh Andersen lijkt er geen reden te zijn om hen uit de Tour-selectie te laten, maar ook dient er rekening gehouden te worden met het feit dat DSM Romain Bardet in huis haalde. Zo hebben ze nu een renner met wie ze wel voor een klassement kunnen gaan, waardoor er mogelijk minder kansen zijn voor vrijbuiters. BOL MIKT WEL OP DE TOUR Overigens wist Ilan Van Wilder te vertellen dat er ook voor hem nog geen programma gemaakt is. Wie wel al iets kwijt kon over zijn ambities in grote ronden, is de Nederlander Cees Bol. Hij wil als sprinter graag een etappezege behalen in de Tour.