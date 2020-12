Wat is Bora van plan met Sagan? Ronde van Frankrijk is voor andere rappe man uit de ploeg in 2021 ook groot doel

Met het oog op het wielerseizoen 2021 moet Bora zich buigen over welke kant het met Peter Sagan nog op wil. Sagan zit dan in zijn laatste contractjaar en legde in 2020 voor het eerst de duimen in de strijd om groen. Een andere snelle man in de ploeg heeft inmiddels zijn zinnen gezet op de Tour.

Jarenlang komt Bora-Hansgrohe al aan de start van de Ronde van Frankrijk met één doel in het bijzonder: de groene trui veroveren met Peter Sagan. En als het even kan, daarnaast ook nog met een renner een goed klassement rijden.

Liefst zeven keer pronkte Sagan in Parijs met de groene trui. Een geweldig succes natuurlijk, maar in 2020 kwam hij niet verder dan de tweede plaats in het puntenklassement. Als Sagan dat niet wint, rijst de vraag welk nut een Tour-deelname heeft voor de Slovaak. Die leek zich in de Giro ook beter te amuseren dan in de Tour en gaf dat zelf ook aan.

Dus moet de ploegleiding zich buigen over het vraagstuk: nemen we Sagan nog mee naar de Tour? Ondertussen staat bij SWR te lezen dat Pascal Ackermann van de Tour in 2021 een groot doel heeft gemaakt. De Duitser reed dit jaar de Vuelta.

Bora-Hansgrohe zal dus beslissen wie van deze twee het gaat uitspelen in de massasprints in Frankrijk. De voorkeur van beiden stuurt aan op een scenario dat commercieel het minst interessant is.