Dan toch! Mark Cavendish keert terug naar Deceuninck-Quick.Step

Het verhaal van Mark Cavendish leek uitgezongen in het peloton. Patrick Lefevere zei dat Cavendish zich ook bij hem aangeboden heeft en zelfs quasi gratis zou rijden maar daarna werd het dan toch even stil rond de naam Cavendish.

Tot nu, want Deceuninck-Quick.Step kondigt nu zelf aan dat Cavendish opnieuw renner wordt van de ploeg. Met de slogan "Cav is back in the pack" kondigen ze de komst aan van de ex-wereldkampioen.

Cavendish en Lefevere hebben alleszins goede herinneringen aan elkaar. De Brit reed van 2013 tot 2015 voor Quik-Step en rijgde de overwinningen aaneen. Ook in de grote rondes want Mark Cavendish heeft in totaal maar liefst 30 Touretappes gewonnen, enkel Eddy Merckx staat met 34 stuks boven Cavendish.

World Champion

Milano-Sanremo

48 Grand Tour stages

Points jersey in all three Grand Tours



We could go on forever with his palmares, but we’ll stick to the main news.



For 2021, @MarkCavendish is back in the pack!



Read more here: https://t.co/DDfdx7L0TS pic.twitter.com/YnvcSNGiI5 — Deceuninck-QuickStep (@deceuninck_qst) December 5, 2020

Het palmares van Cav is indrukwekkend: wereldkampioen, Milaan-Sanremo, 48 ritzeges in grote rondes, de puntentrui in alle grote rondes... Maar het afgelopen seizoen bij Bahrain-McLaren kon hij zich niet bewijzen. Na Gent-Wevelgem was hij tot tranen toe bewogen omdat hij toen dacht dat het de laatste koers uit zijn carrière zou zijn.

Achteraf deed hij dan toch nog mee aan de Scheldeprijs, de Ronde van Vlaanderen en de AG Driedaagse Brugge-De Panne. En volgend jaar zal hij dus opnieuw de kleuren van Deceuninck-Quick.Step verdedigen.