Je land naar de top brengen is samen op postzegel staan: Pogačar en Roglič weten het nu ook

Tadej Pogačar en Primož Roglič waren de twee beste groteronderenners uit 2020. Twee Slovenen uit een nota bene. Hoe zo'n klein landje twee zulke toppers kan voortbrengen in ongeveer eenzelfde generatie... Niet moeilijk dat het daar echte helden zijn.

De heldenstatus van Tadej Pogačar en Primož Roglič is in Slovenië overigens nog wat kracht bijgezet. Het is in elk geval een stukje visueler geworden. Om ode te brengen aan de prestaties van beide renners, staan ze nu samen op een Sloveense postzegel.

De natie moet wel centraal staan en dus dragen Pogačar en Roglič op deze zegel de trui van de nationale ploeg, met wel hun helm op van bij hun respectievelijke wielerformaties UAE en Jumbo-Visma. De postzegel is alvast te verkrijgen in de postkantoren in Slovenië. Heel wat van hun landgenoten zullen voortaan brieven versturen met de afbeelding van deze topcoureurs op de enveloppe.