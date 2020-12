Dan Martin heeft lovende woorden voor zijn nieuwe ploegmaat: "Hij is de beste ronderenner van een generatie"

Het ambitieuze Israel Start-Up Nation heeft met onder meer Dan Martin en Chris Froome twee sterke kopmannen in huis voor het komende seizoen. Volgens Martin wordt de komst van Froome onderschat.

Dan Martin gaf in een interview bij Cyclingnews meer uitleg over de komst van Chris Froome. "Wat hij naar het team brengt wordt echt onderschat. Iedereen ziet vooral naar de resultaten, maar de aura rond hem en de professionaliteit die hij meebrengt zal iedereen helpen om zich te verbeteren."

Martin verwacht nog iets van Froome de komende jaren. "Hij is de beste ronderenner van een generatie, misschien wel ooit. Ik ben er vrij zeker van dat hij nog niet klaar is", liet Martin in het interview weten.