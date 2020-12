Duitser van Deceuninck-Quick-Step amuseert zich op training: "Het is meer dan belangrijk om plezier te hebben op de fiets"

Jannik Steimle heeft er een goed eerste seizoen opzitten bij Deceuninck-Quick-Step. Zo was de 24-jarige Duister actief in de Vuelta en werd hij onder meer derde in de vijftiende etappe. Steimle kon daarnaast de Ronde van Slowakije op zijn naam zetten.

Steimle is zich aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen en toonde een foto op Twitter. "Het is meer dan belangrijk om plezier te hebben op de fiets. Ik ben blij dat ik deze momenten met mijn vrienden kan delen tijdens een rit", schreef Steimle.

More than important to have fun on the bike. Really happy to share some moments with my friends during a ride😊🙏👍! pic.twitter.com/7jUYuXA5qF