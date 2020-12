Kleindochter Eddy Merckx maakt indruk en pakt 8(!) medailles bij zwemwedstrijd: "Trots om een Merckx te zijn"

De sportwereld lijkt de familie Merckx wel te liggen, want ook Axana Merckx, de dochter van Axel en de kleindochter van Eddy Merckx, heeft indruk gemaakt op een zwemwedstrijd bij de Wildcats.

Axana Merckx heeft een knappe prestatie geleverd op een zwemwedstrijd met de wildcats van de University of Arizona. Volgens Het Laatste Nieuws heeft ze namelijk 8 medailles behaald in de wedstrijd tegen de Grand Canyon University. Ze was goed voor vier keer goud, drie keer zilver en één keer brons.

Op Instagram gaf Axana Merckx meer uitleg. "Nooit opgeven. Het is een gezegde dat mij eraan doet herinneren dat je nooit mag opgeven zonder een gevecht. Elke dag brengt je dichter bij jouw doelen. 2020 heeft ons allemaal getest, maar ik weet dat we er sterker uit gaan komen. Ik zal altijd trots zijn op het feit dat ik een Wildcat en een Merckx ben."