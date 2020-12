Opnieuw pech voor kopman Team Ineos Grenadiers: schouderblessure na val op training

Het zit Geraint Thomas niet mee dit seizoen. De Welshman moest passen voor de Tour de France en in de Giro, waar hij één van de favorieten was, moest hij opgeven na een val in één van de eerste ritten.

Geraint Thomas is zich nu volop aan het voorbereiden op het nieuwe seizoen, maar op een training is hij stevig gevallen. De kopman van Team Ineos Grenadiers laat op Instagram weten dat hij zijn schouder heeft ontwricht. "Niet de zondag wat ik had verwacht. Ik ben op ijs gevallen en heb daarbij mijn schouder ontwricht. Het zit er terug in nu, maar het waren twee pijnlijke uren. Alles is terug in orde om morgen de turbo opnieuw aan te zetten", laat Thomas weten.