Opvallend: UAE Team Emirates zal op trainingskamp gevaccineerd worden tegen het coronavirus

UAE Team Emirates trekt in januari op trainingskamp naar de Emiraten. Normaal is het niet opvallend, maar de ploeg zal op het trainingskamp gevaccineerd worden tegen het coronavirus.

Goed nieuws voor UAE Team Emirates, want iedereen van de ploeg zal in januari gevaccineerd worden tegen het coronavirus op een trainingskamp in de Emiraten. UAE Team Emirates is de ploeg van onder meer Tour-winnaar Tadej Pogacar.

Mauro Gianetti, de teammanager, gaf meer uitleg bij La Gazzetta dello Sport. "Het zal onze relatie met de buitenwereld compleet veranderen. We hebben alles gepland met de medische staf om iedereen te vaccineren op het trainingskamp. We gaan niemand verplichten, want het wordt een persoonlijke keuze", aldus Gianetti.