Sander Armée is blij met zijn overstap naar Qhubeka ASSOS: "Het zal leuk zijn om opnieuw samen te werken met Victor Campenaerts"

Sander Armée heeft een nieuwe ploeg beet voor volgend seizoen. Hij heeft voor één seizoen getekend bij Qhubeka ASSOS. Armée zelf is uiteraard zeer tevreden met deze overstap en hij komt bij de ploeg een oude bekende tegen.

Armée gaf meer uitleg in een interview op de officiële website van Qhubeka ASSOS. "Ik ben super gemotiveerd om bij de ploeg aan de slag te gaan. Ik heb al persoonlijke successen gehad in het verleden, maar het zal mij niet stoppen om mij nog verder te ontwikkelen."

De Belgische renner is blij dat hij opnieuw met Campenaerts gaat kunnen samenwerken. "Ik wil mijn ervaring gebruiken en het beste van mijzelf geven om de doelen van de ploeg volgend seizoen te bereiken. Het wordt leuk om opnieuw samen te werken met Campenaerts, want we reden al twee jaar samen en hebben de voorbije twee jaar ook in hetzelfde dorp gewoond", aldus Armée.