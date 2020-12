Cavendish is voor sportdirecteur Deceuninck-Quick.Step de 'verloren zoon': "Zijn ploeg was hem vergeten in De Panne"

De komst van Mark Cavendish naar Deceuninck-Quick.Step is voor iedereen die met hem zal samenwerken wel bijzonder nieuws. Maar zeker voor Brian Holm, de sportdirecteur die Cavendish in het verleden al onder zijn hoede had. De Deen komt ook nog met een opmerkelijke anekdote.

Bij Feltet.dk geeft Holm zijn mening op het feit dat Cavendish in 2021 voor Deceuninck-Quick.Step rijdt. "Het is de terugkeer van de verloren zoon. Ik ben blij dat hij een behoorlijk afscheid zal krijgen wanneer hij stopt en dat zijn laatste koers niet Brugge-De Panne van dit jaar is. Zijn ploeg was hem daar vergeten en we moesten hem een lift naar de luchthaven geven."

Straffe toestanden toch bij Bahrein-McLaren. In elk geval heeft Holm ook al nagedacht over hoe de ploeg Cavendish kan inzetten. "Mijn idee is om hem bij het team te laten komen als ware hij neoprof: hem dus laten werken voor de ploeg vanaf kilometer nul om hem beter te maken. Later in het seizoen kan hij dan de kans krijgen om zelf voor overwinningen te gaan."

Mark Cavendish wil gewoon met de fiets rijden

Vrees dat Cavendish zijn neus optrekt voor werk in dienst van de ploeg is er niet. "Mark zal uitkijken naar een nieuwe rol. Hij wil gewoon met de fiets rijden. Mark heeft als sprinter een heel aantal jaren onder enorme druk gestaan."