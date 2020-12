Corona houdt toppers wellicht in Europa: "Remco Evenepoel enige die last heeft van annuleringen"

Ook in 2021 zal het wielerseizoen nog beïnvloed worden door het coronavirus. Voor Remco Evenepoel niet op een goede manier. Hij had wellicht gehoopt om er op een ander continent dan Europa snel stevig in te vliegen. Dat zal er nu niet in zitten.

Omdat corona zeker in het begin van 2021 nog aanwezig zal zijn, dreigen wel wat exotische koersen te sneuvelen. In Australië is alvast een streep getrokken door wedstrijden als de Tour Down Under en de Great Ocean Road Race. San Juan staat wel nog op het programma, maar het is de vraag of er in Argentinië geen opleving komt van het aantal besmettingen, nadat de dood van Maradona massa's mensen op de been bracht.

Voor vele renners kan het niet zozeer kwaad als het volgende seizoen wat later op gang komt, aangezien het seizoen 2020 ook tot laat in het jaar geduurd heeft. Voor Remco Evenepoel ligt het anders. "Remco is de enige die last heeft van de annuleringen", zegt Wilfried Peeters in HLN. "Hij zit in de omgekeerde situatie van de collega's: hij heeft lang stil gelegen na zijn val en hij kijkt uit naar competitie."

Voor hem hadden die gecancelde wedstrijden dus net van groot belang kunnen zijn. "Het was in zijn voordeel geweest als hij er vroeg aan was kunnen beginnen: na zo'n blessure kan je beter genoeg tijd nemen om weer in je ritme te komen."

Door die annulaties zullen de grote namen mekaar wel vaker tegenkomen in dezelfde wedstrijden. "Overal in Europa ga je wedstrijden met een mooi deelnemersveld krijgen." Ook John Lelangue van Lotto Soudal verwacht wel veel van die koersen. "Als je meer toppers bij mekaar krijgt, zou het logisch zijn als het niveau daardoor omhoog gaat."