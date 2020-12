Deceuninck-Quick.Step komt met derde editie van boek: 'The Woflpack is back'

Het is een nog jonge traditie, al tracht Deceuninck-Quick.Step 'm wel in ere te houden. Een boek over het voorbije wegseizoen: wat is er beter om het jaar mee af te sluiten? De ploeg komt er nu al mee voor de dag voor het derde jaar op rij.

Aan het eind van elk jaar mag u zich tegenwoordig aan het 'Wolfpack boek' verwachten. Dat heeft dit jaar volgende titel meegekregen: 'The Wolfpack is back'. Deceuninck-Quick.Step is na de lockdown inderdaad verder gegaan met wat het kan als de beste: winnen. Ook in 2020 was Deceuninck-Quick.Step de wielerploeg die de meeste overwinning verzamelde in de WorldTour. Remco Evenepoel was een belangrijk deel van het verhaal. Voor de geïnteresseerden: het boek kan vanaf heden besteld worden. De eerste 250 kopies die de deur uitgaan worden gesigneerd door Evenepoel en Alaphilippe. De foto's in het boek werden genomen door fotograaf Wout Beel. Wie het boek wil aankopen, betaalt hiervoor een bedrag van 39,99 euro.