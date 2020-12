Evenveel vrouwen als mannen in de koers op Spelen van Parijs: klein peloton dus van minder dan honderd renners

De eerstvolgende Olympische Spelen zijn die van Tokio in '21, maar ook naar die van Parijs in 2024 is het al uitkijken. Dat maakt alvast een groot issue van gendergelijkheid. De gevolgen voor het wielrennen zijn niet min en dat kan wel eens gevolgen hebben voor het koersverloop.

Het sportprogramma voor de Olympische Spelen van Parijs is goedgekeurd. Voorop staat dat er honderd procent gendergelijkheid moet komen. Voor alle sporten, maar dus ook voor het wielrennen. In Tokio zal dat reeds het geval zijn in het mountainbiken en het BMX. In Parijs geldt dus hetzelfde voor het wegwielrennen en het baanwielrennen.

UITBREIDING VROUWENPELOTON

Met name voor de wegritten heeft dat wel wat gevolgen. In zowel de vrouwenwedstrijd als de mannenwedstrijd is een peloton van negentig rensters voorzien. Bij de vrouwen betekent dat een uitbreiding van het peloton. Bij de mannen betekent dat een vermindering van het aantal deelnemers.

Gedurende het seizoen staan er in de mannenwedstrijden natuurlijk ook meer renners aan de start. Dat kan wel eens met zich meebrengen dat er in de wegwedstrijd op de Olympische Spelen veel minder controle is vanuit het peloton.