Gran Canaria, het nieuwe mekka van het wielrennen: Benoot en Van Wilder leggen uit waarom dat zo is

Tiesj Benoot en Ilan Van Wilder trekken er naartoe en ze zullen niet de enigen zijn. Gran Canaria is plots een gedroomde bestemming voor wielrenners in hun opbouw naar het volgende seizoen, terwijl het Canarisch Eiland toch niet bepaald een geschiedenis heeft in het verwelkomen van coureurs.

In afwachting van een ploegstage begin 2021 trekken tal van wielrenners individueel naar Gran Canaria om daar reeds te gaan trainen. Binnenkort mogen ze ook Tiesj Benoot verwachten. "Ik ga daar meer met vrienden en collega's trainen dan met ploegmaats. Dat heeft zijn voor-en nadelen. Renners als Laurens De Plus en Otto Vergaerde zullen afkomen. Ook een vriend van mij die geen profrenner is zal er bij zijn."

Het is zoeken naar een ideale bestemming om als individu op stage te gaan en de situatie met betrekking tot Covid speelt hierin een grote rol. "Gran Canaria heeft het laagste aantal besmettingen in Europa, denk ik. Het zal daar wel veiliger zijn dan in België." Dat beaamt Ilan Van Wilder. "Het coronavirus doet je al snel naar Gran Canaria trekken. Daar is het code geel en hier is het code rood."

Voor hem is het als klimmer ook belangrijk om op meer bergachtig terrein te kunnen trainen. Bovendien is een beetje variatie altijd wel meer dan welkom. "Hier ken je elke weg. Daar kan je nieuwe wegen herkennen. Het klimaat is er ideaal, 22-23 graden Celsius. Dat is perfect. Beter kun je niet krijgen. Het is een ideaal trainingsgebied."