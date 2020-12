OFFICIEEL: Ook Qhubeka rond met zijn ploeg na het aantrekken van renners van Jumbo-Visma en Sunweb

Ook Qhubeka ASSOS is klaar met zijn huiswerk voor 2021. Het haalt nog twee renners in huis, die respectievelijk bij Jumbo-Visma en Sunweb reden in 2020. Het gaat om Bert-Jan Lindeman en Robert Power. Voor de Belgen die nog geen ploeg hebben, is het nu wel erg bang afwachten.

Dat Team NTT een doorstart maakte onder de naam Qhubeka ASSOS, was voor veel vrije renners natuurlijk schitterend nieuws. Nu ook deze ploeg zijn namen voor 2021 op papier blijft staan, dalen de kansen wel erg voor de renners die nu nog altijd geen nieuw contract hebben. Bert-Jan Lindeman en Robert Power tekenden dus wel die verlossende overeenkomst. Lindeman is een 31-jarige Nederlander die in 2020 zijn zesde en laatste seizoen voor Jumbo-Visma afwerkte. "Ik ga deze kans gebruiken om mijn horizonten te verleggen", zegt Lindeman. "Ik heb tot dusver altijd voor Nederlandse ploegen gereden." BMC-FIETSEN Robert Power is een 25-jarige Australiër die net twee jaar Sunweb achter de rug heeft. "Ik pas goed bij Qhubeka", denkt Power, die alvast in de wolken is met het materiaal dat hem ter beschikking gaat gesteld worden. "Het is geweldig om volgend jaar op een BMC-fiets te kunnen rijden."