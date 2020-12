Tiesj Benoot bespreekt het absolute wonderjaar van ploegmaat: "Hij heeft al zeer veel dingen aan mij gevraagd"

Het was ook voor Tiesj Benoot genieten dat zijn ploeg het zo voortreffelijk deed in 2020. Eén van zijn ploegmaats stak er wel bovenuit: Marc Hirschi. Die brak in de Tour helemaal door, won de Waalse Pijl en reed ook nog naar het podium in Luik-Bastenaken-Luik en op het WK.

Er zijn wel meer jonge toptalenten die in 2020 voor een exploot hebben gezorgd. Had Tiesj Benoot dat verwacht? "Van sommigen wel, sommigen niet. Dat Pogačar de Tour won was volgens mij niet de grootste verrassing. Ik stond wel te kijken van wat Hirschi deed", verwijst Benoot naar de smaakmaker van zijn eigen ploeg. "Ik wist nochtans wat hij kon, maar had niet gedacht dat hij nu al zo goed zou zijn."

Logisch dat ze bij Sunweb - vanaf nu Team DSM - in de wolken zijn met Hirschi's progressie. "Ik ben blij dat hij bij mij in de ploeg rijdt." Is de Zwitser nu ook geen concurrent geworden in de strijd om het kopmanschap in bepaalde koersen? "Hirschi is een ploegmaat, geen concurrent hé. Ik kan er alleen maar beter van worden door bij veel goede renners in de ploeg te rijden. Dat kan alleen maar in mijn voordeel spelen."

Je zou kunnen verwachten dat Hirschi Benoot tips geeft, maar het is eerder andersom. "Hij heeft al zeer veel dingen aan mij gevraagd. Dat zijn dan koersgerelateerde zaken, op tactisch vlak. Wanneer mee te gaan in een ontsnapping bijvoorbeeld. Hij is iemand die echt luistert."

Ook qua persoonlijkheid heeft hij kwaliteiten die goed van pas komen in de koers. "Hij is zeer relaxed, zeer ontspannen. Dat maakt dat hij ook goed met de druk om kan. Het gebeurt dat hij pas 's ochtends op de bus het roadboak van die dag opendoet."