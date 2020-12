Wijziging aan de kop: nieuwe leider in de UCI-rangschikking van het veldrijden

De Superprestigecross in Boom heeft ook invloed op de UCI-ranking. Daar zien we nu immers een nieuwe leider. Eli Iserbyt, de winnaar in Boom, staat nu ook aan de leiding in de rangschikking van de UCI. Hij lost Toon Aerts af aan de kop.

Toon Aerts stond verschillende weken aan de leiding, maar had zijn voorsprong op Eli Iserbyt wel zien slinken. Iserbyt won zondag de cross in Boom en Aerts finishte als derde. Dat verschil was voldoende voor Iserbyt om de puntenkloof te overbruggen. VIJF PUNTEN VERSCHIL TUSSEN NUMMERS 1 EN 2 Iserbyt gaat van positie 2 naar 1, Aerts maakt de omgekeerde beweging. Iserbyt leidt met 2591 punten, amper vijf eenheden meer dan Aerts. Michael Vanthourenhout rukt op naar de derde plaats en steekt ploegmaat Laurens Sweeck voorbij. Vanthourenhout telt 1996 punten. De andere grote namen uit het veldrijden houden vast aan hun positie. Mathieu van der Poel staat nog steeds vijfde, Wout van Aert bekleedt de negentiende plaats.