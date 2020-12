Benoot ziet 'onaanvaardbare' problemen qua veiligheid: "Dan is Formule 1 veiliger dan het wielrennen"

Ook dit jaar is veiligheid weer een belangrijk thema geweest in wielermiddens. Tiesj Benoot is daar ook wel mee bezig. Hij heeft ook recent de horrorcrash van Formule 1-rijder Romain Grosjean gezien. In die sport zijn ze dan toch blijkbaar beter voorbereid op accidenten.

De UCI komt eerstdaags met nieuwe regels inzake veiligheid. Is dat iets wat Benoot toejuicht? "Er zijn wel zaken voorgevallen die onaanvaardbaar zijn. Het is niet dat ik aan het snakken ben naar een nieuw veiligheidsreglement, maar ik ben wel blij dat het eraan komt. Ik ben benieuwd wat het zal worden." Het incident dat nog altijd nazindert is natuurlijk die valpartij in de openingsetappe in de Ronde van Polen. "Ik heb éénmaal de Ronde van Polen gereden en vroeg mij toen al af hoe het komt dat daar niet meer ongelukken gebeuren. Het is raar dat dit op het hoogste niveau kan gebeuren. Als je ziet dat in de Formule 1 Grosjean na zijn crash als bij wonder ongeschonden uit zijn wagen stapt... Dan is de Formule 1 veiliger dan het wielrennen." Ook de renners dragen natuurlijk een bepaalde verantwoordelijkheid. Benoot merkt op dat vlak wel een evolutie. "Ik zie wel meer bewustwording bij de renners optreden. Er is bijvoorbeeld ook een Riders Union opgericht: dat is wel de manier om die problemen aan te pakken."