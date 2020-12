OFFICIEEL: Bahrein strikt twee jonge talenten en zet zo in op de toekomst

Er is van alles aan de gang in de entourage van Bahrein, maar ook met de samenstelling van de renners is de ploeg nog volop aan de slag. In die optiek kan het de komst van twee nieuwkomers voorstellen: Gino Mäder en Jonathan Milan.

Met deze twee hoopt Bahrein zeker op de lange termijn ook te kunnen oogsten. Gino Mäder is 23, Jonathan Milan is amper 20. Van Mäder zal dus het snelst het meest verwacht worden. De Zwitser reed dit seizoen bij NTT en haalde in zijn eerste grote ronde meteen de top twintig. Dat gebeurde in de Vuelta. In de bergetappe naar de Covatilla werd hij een knappe tweede.

Jonathan Milan is een Italiaan die dit jaar nationaal kampioen tijdrijden werd bij de beloften. Zijn land rekent ook op hem op de piste: hij hielp Italië aan de bronzen medaille in de ploegenachtervolging op het WK baanwielrennen. Milan rijdt sinds 2019 bij het continentale Team Friulli. In 2021 maakt hij dus zijn debuut op WorldTour-niveau.

"Ik ben blij dat sommige van de beste renners ter wereld mijn ploegmaats gaan zijn", zegt Mäder over zijn overstap naar Bahrein. Milan is blij bij zijn nieuwe team de verschillende disciplines waar hij van houdt te kunnen combineren. "De steun die ik zal blijven krijgen voor mijn programma op de piste maakt dit de juiste keuze."