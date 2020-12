Overwinning Van Aert in Vlaamse Reus bevestigd, ook Lotte Kopecky in de top tien

Op 4 december geraakte al bekend dat de Vlaamse Reus 2020 naar Wout van Aert gaat, als beloning voor zijn fantastische wielerprestaties dit jaar. De Vlaamse Reus is een trofee die de beste sporter bekroont en gaat dus veel verder dan enkel het wielrennen.

Inmiddels heeft Sportspress zijn leden - de sportjournalisten die de mogelijkheid hadden om hun stem uit te brengen dus - ook op de hoogte gebracht van de volledige uitslag. Het was al bekend dat Wout van Aert met 715 punten de laureaat was, voor atleet Bashir Abdu, voetballer Romelu Lukaku en wielrenner Remco Evenepoel.

Er is echter nog een atlete uit de koers die in de top tien zit. Lotte Kopecky is geëindigd op een mooie zesde plaats. Zij behaalde een totaal van 78 punten en is hiermee dus de best scorende wielrenster. Kopecky werd eerder ook al verkozen tot Flandrienne van het Jaar.

Ook werd een reactie van Wout van Aert op zijn overwinning vrijgegeven. "Ik ga er van uit dat sportjournalisten kenners van de sport in het algemeen zijn. Het is dus zeker een leuke erkenning als je die prijs krijgt." Voor Van Aert was het geen evidentie om de Vlaamse Reus in de wacht te slepen, aangezien hij moest terugvechten na zijn val in de Tour. "Eigenlijk ben ik daar nog het meest trots op."