Van der Poel keert terug in het veld: "Ik ben beter voorbereid dan mijn comeback vorig jaar" (waar hij meteen won)

Terwijl Wout van Aert op stage zit in Spanje, keert Mathieu van der Poel terug in het veld. Net zoals Van Aert start Van der Poel meteen met een dubbel crossweekend in Antwerpen en Gavere. De wereldkampioen is er alvast klaar voor.

Momenteel vertoeft Mathieu Van der Poel ook op stage in Spanje om het veldritseizoen voor te bereiden. "Mijn doelen liggen nu meer op de weg en in het mountainbiken, maar dat wil niet zeggen dat ik niet enthousiast ben om te gaan veldrijden", klinlkt het bij Sporza. Betere voorbereiding Van der Poel keerde vorig jaar terug in het veld in Ruddervoorde. Bovendien won hij ook nog eens de eerste cross bij zijn comeback. "Dit jaar heb ik het gevoel dat ik er beter voorsta. Ik heb nog niet veel op de crossfiets gezeten, maar wel veel meer op interval getraind", waarschuwt hij de rest. Van der Poel kende een meer dan degelijk wegseizoen al was het bij de eerste koersen in Italië toch even slikken toen hij moest lossen in de Strade Bianche. Zo'n scenario wil hij in het veld absoluut vermijden. "Ik zal zeer teleurgesteld en gepikeerd zijn als ik niet mee kan doen voor winst. De mensen verwachten veel van mij en Wout Van Aert maar het niveau ligt heel hoog", vindt Van der Poel.