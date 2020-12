Vierde van 2019 is nog niet zeker of hij dit jaar voor de 6e opeenvolgende keer Tour de France zal rijden

Emmanuel Buchmann kwam in 2020 vooral in het nieuws door zijn Everest Challenge. Hij behaalde een nieuw record maar zijn poging werd toch nog afgekeurd. Op professioneel vlak was 2020 ook een jaar om snel te vergeten voor de Duitse klimmer.

Hoewel hij in de Tour de France van 2019 nog 4e werd en heel ambitieus was voor 2020, ging het niet van een leien dakje voor Buchmann. Bij de start van het wielerseizoen leek alles wel nog de goede richting uit te gaan. Zo won hij de Trofeo Serra de Tramuntana. Geen grote koers maar hij klopte wel onder meer Alejandro Valverde en Enric Mas.

"Dat was heel fijn want ik win niet zo vaak", vertelt Buchmann aan de website Radsport-news. En dat klopt ook want naast het Duits kampioenschap was de overwinning in Spanje nog maar de derde uit de carrière van de 28-jarige Duitser.

Na de coronabreak legde hij zich toe op de Tour de France maar in de Dauphiné moest hij opgeven na een val. Hij reed de Tour nog wel maar kwam niet in het stuk voor. Buchmann eindigde als 38e. "Dat is enorm frustrerend want ik had er enorm veel tijd en energie ingestoken om klaar te zijn. Dan komt er een valpartij waar je niets aan kan doen...", zucht hij.

2021

Buchmann was er avn 2015 tot 2020 telkens bij in de Ronde van Frankrijk. Maar of hij in 2021 ook aan de start zal staan, weet hij nog niet zeker. "Ik ben er zeker van dat ik het podium van een grote ronde kan halen maar ik weet nog niet welke ik in 2021 zal rijden. De Tour kan, maar het parcours ligt me niet zo goed", besluit de niet zo uitstekende tijdrijder.