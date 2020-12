Fiets waarmee Pantani won op de Ventoux gaat ondanks andere biedingen toch naar museum van betreurde Italiaan

Over Marco Pantani vallen zoveel dingen te vertellen. Dat hij won op de Ventoux in de Tour van 2000 bijvoorbeeld, voor Lance Armstrong. De fiets waar Pantani die dag op reed is te koop aangeboden op een veiling. Een zakenman heeft de fiets namens de familie Pantani teruggekocht.

Het was een veiling die georganiseerd werd door Mercate Uno, de ploeg van Marco Pantani destijds. Volgens Corriero dello Sport liepen er biedingen binnen van 55 000 euro en 64 000 euro. Toch was er een bod dat nog hoger ging, dat van zakenman Carlo Pesenti. Die legde er 66 000 euro voor neer. In opdracht van Italiaans bondscoach Davide Cassani en de familie Pantani. Zo is de fiets terug in handen van de geliefden van Pantani. De Bianchi zal gedoneerd worden aan het museum van Marco Pantani.