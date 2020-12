Greg LeMond heeft zijn 'Congressional Gold Medal' gekregen: "Ik vind altijd dat andere mensen het meer verdienen"

Begin december bleek al dat Greg LeMond de Congressional Gold Medal zou ontvangen, een gouden medaille die enkel het Amerikaanse congres kan uitdelen. Hiervoor moet zowel in het Huis van Afgevaardigden als in de Senaat een tweederde meerderheid zijn.

Die is er in dit geval, waardoor Le Mond maandag zijn Congressional Gold Medal heeft gekregen. De medaille wordt enkel uitgereikt voor 'een prestatie die een impact heeft gehad op de Amerikaanse geschiedenis en cultuur'. Voor LeMond is het een beloning van zijn volledige wielercarrière.

ENORM VEREERD

De drievoudig Tourwinnaar en tweevoudig wereldkampioen heeft gereageerd bij de Wall Street Journal. "Ik denk altijd dat dit iets is voor mensen die levens redden of geneesmiddelen tegen een ziekte uitvinden. Ik ben enorm vereerd, maar tegelijkertijd gaat awards krijgen mij niet echt goed af. Ik vind altijd dat er andere mensen zijn die het meer verdienen."

LeMond heeft het natuurlijk zelf afgedwongen door zo'n fantastische wielerloopbaan af te werken. "Ik had nooit zulke erkenning verwacht toen ik begon met koersen. Ik was er vrij goed in en een heel nieuwe wereld ging voor me open. Maar dit? Als ik naar de lijst kijk van mensen die een medaille ontvingen, dan ben ik in goed gezelschap."