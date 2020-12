Lotto Soudal was zijn laatste ploeg: Brit met ook verleden bij Sky stopt op 26ste al met wielrennen

Een renner die dit jaar nog uitkwam voor Lotto Soudal neemt plots afscheid van de wielersport. Jonathan Dibben stopt met wielrennen. De Brit is nochtans maar 26. Bij Lotto kreeg hij geen contractverlenging en ook met een andere ploeg kwam het dus niet tot een akkoord.

Dibben kwam in 2015 het profwielrennen binnen via de ploeg van Bradley Wiggins. Na een periode als stagiair bij Cannondale-Drapac versierde hij een overstap naar het grote Team Sky. Daar was Dibben twee jaar lang actief. In het shirt van Sky won hij één individuele tijdrit en hielp hij de ploeg mee aan een zege in een ploegentijdrit.

Niet voldoende om zich van een lang verblijf bij Sky te verzekeren. Als je voor zo'n topteam kan rijden, ben je op zijn minst vertrokken voor een lange carrière, zou je denken. Niet in het geval van Dibben. De hardrijder belandde bij Madison Genesis op het continentale niveau, maar Lotto Soudal haalde hem terug naar de WorldTour.

WERELDKAMPIOEN OP DE PISTE

Een nieuwe kans dus, maar ook bij Lotto kon hij zich op de weg niet doorzetten, waardoor het al vroeg tot het einde van zijn carrière komt. Op de piste was Dibben overigens wel een groot succes. Op zijn palmares staat een wereldtitel in de puntenkoers.