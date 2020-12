Gesprek met Dumoulin was erg hulpvol voor andere Nederlander: "Zijn verhaal over Jumbo was goede indicatie"

De kern voor de grote ronden bij Jumbo-Visma zou weer wat sterker moeten geworden zijn. Het legde immers Sam Oomen vast, voor wie een einde kwam aan zijn periode bij Sunweb. Een gesprek met Tom Dumoulin trok hem mee over de streep.

Dat is natuurlijk die andere Nederlander die na zijn vertrek bij Sunweb zijn carrière weer geherlanceerd heeft. Oomen vertelt meer over hun conversatie in de podcast De Grote Plaat. "Ik heb heb het een en ander kunnen vragen. Hij liep tegen dezelfde dingen aan waar ik ook tegenaan liep. Zijn verhaal over Jumbo was voor mij een goede indicatie of dat ook bij mij zou passen."

Die indicatie was dus positief. Dat was wel belangrijk, want Oomen liet zich ontvallen dat het helemaal niet zo simpel was om de deur achter zich dicht te trekken bij Sunweb. In zijn vijf jaar bij de ploeg had hij het enorm naar zijn zin. Bij Jumbo-Visma kondigt zich er nu voor hem een nieuw hoofdstuk aan. Hij hoopt er te leren van de besten om nadien zelf het kopmanschap in een grote ronde te kunnen opeisen.