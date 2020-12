📷 Vrouwenteam Jumbo-Visma stelt rensters op leuke manier voor: Wie is deze renster?

Want ze geven telkens een foto uit de oude doos zien van een van de rensters, met een kleine caption bij. De fans moeten dan raden over wie het gaat.

Het speerpunt van de ploeg is Marianne Vos, die na twee jaar CCC-Liv naar Team Jumbo-Visma Women zal gaan. Maar wie is dit?

‘’This was my first TT. I look cute but the focus and the aim to win was real (and still is).’’ 🚴😏



Who is this? pic.twitter.com/K4eY9fMw8p