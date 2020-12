Alaphilippe blikt terug op seizoen waarin hij maar één doel had: "Wist dat het nu of nooit zou zijn voor wereldtitel"

Julian Alaphilippe heeft dit jaar drie koersen gewonnen, op basis van dat aantal kan je niet zeggen dat het een jaar grand cru was voor de Fransman. Maar één van die koersen was wel het wereldkampioenschap, een jongensdroom van hem. 'Loulou' blikt terug op zijn seizoen.

"Ik had een duidelijk doel dit jaar en de Tour de France stond ook in het teken van dat doel: wereldkampioen worden. Ik was wel even verrast toen het WK van Zwitserland naar Imola verhuisde en hoopte dat het parcours even selectief zou zijn", klinkt het bij de wereldkampioen van Deceuninck-Quick.Step.

"Ik ben na de Tour naar Italië gegaan en heb het parcours verkend met enkele Franse ploegmakkers. Toen zei ik tegen mezelf: "Het is nu of nooit." De regenboogtrui is het mooiste dat er te verdienen valt in het wielrennen. Ik was dan ook heel emotioneel toen ik hem veroverde en besefte dat ik er de komende 12 maanden mee mocht rondrijden", vertelt Alaphilippe.

Na het WK: schlemiel in Luik-Bastenaken-Luik

Een week later in Luik-Bastenaken-Luik was Alaphilippe de schlemiel door te vroeg te juichen én onregelmatig te sprinten. Zo werd hij niet 1e maar 5e in Luik. In de Ronde van Vlaanderen was hij mee met grote tenoren Van Aert en Van der Poel maar kwam hij in aanraking met een motor waardoor hij moest opgeven.

"Gelukkig kon ik daartussen de Brabantse Pijl nog winnen. Ik wou er beter doen dan mijn tweede plaats in 2019 en het team heeft het daar perfect gedaan. Tien dagen na het veroveren van die regenboogtrui een wedstrijd winnen, dat gaf me motivatie om hem altijd te tonen", besluit hij.