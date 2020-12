Europees kampioen verkent EK-parcours in eigen land: "Zwaar maar sprinters zijn niet kansloos"

Het EK wielerennen van 2020 vond normaal gezien plaats in het Italiaanse Trente. Maar door de coronapandemie is er heel wat veranderd en ging het EK door in Plouay. De organisatie in Trente kreeg echter een tweede kans want in 2021 zal de stad wel het EK mogen organiseren.

En datn is het fijn meegenomen als een Italiaan Europees kampioen is geworden en dus ambassadeur kan zijn voor dat EK in eigen land. Want Giacomo Nizzolo ging het terrein al eens verkennen en is relatief tevreden met het typische kampioenschapsparcours. "De wedstrijd wordt erg uitdagend met de beklimmingen van de Candrai en de Povo. Landen die een sprint willen vermijden zullen het daar proberen. De laatste kilometer is bovendien heel technisch met twee scherpe bochten. De laatste rechte lijn is amper 250 meter", klinkt het. Een achtervolging op poten zetten wanneer de slotkilometers in dalende lijn zijn is al lastig, maar ook het bochtenwerk lijtk dus in het voordeel van de vluchter(s) te zijn. "De sprinters die een klim kunnnen overleven zijn niet kansloos. Veel landen kunnen hier iets proberen", besluit Nizzolo zijn verkenning.