Italiaans bondscoach koopt fiets van Pantani om hem aan familiemuseum te schenken

Italiaans bondscoach Davide Cassani heeft de familie van Pantani een enorme dienst bewezen. Hij kocht samen met een zakenpartner namelijk de fiets op waarmee Pantani in 2000 de Tour reed.

In die Tour van 2000 won Pantani twee etappes maar vooral zijn etappewinst met aankomst bovenop Mont Ventoux is iedereen bijgebleven. Geletruidrager Lance Armstrong zou Pantani de etappe cadeau gegeven hebben aangezien de Italiaan geen concurrentie was voor het algemene klassement. Daarop voelde Pantani zich vernederd en zei Armstrong dat hij dan nooit meer iets cadeau zou geven.

Die fiets werd geveeild door het Italiaanse Mercatone Uno omdat het bedrijf in financieel zwaar weer zit. Ze zijn in het bezit gekomen van de fiets omdat Pantani hem zelf nog geschonken had. De familie betreurde dat ze op die manier met een soort van erfstuk omgaan bij Mercatone Uno.

Italiaans bondscoach Davide Cassani sprong als redder in nood ter hulp en deed samen met een zakenpartner een bod van 66.000 euro, wat genoeg was. Maar Cassani wil de fiets niet bijhouden, hij schenkt hem aan het familiemuseum van De Piraat in Cesenatico.