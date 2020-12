Ook Philippe Gilbert beoordeelt uitspraken van Remco Evenepoel: "Hij is gewoon ambitieus"

Voor Philippe Gilbert was 2020 een wielerjaar om snel te vergeten. Met een knieblessure moest hij er snel de brui aan geven. Bij Het Nieuwsblad beoordeelt hij zijn seizoen.

Maar er wordt ook gevraagd naar Remco Evenepoel. Gilbert was in 2019 nog ploegmaat van Evenepoel bij Deceunicnk en kent de jonge wolf dus. Mathieu van der Poel liet al weten dat hij sommige uitspraken van Evenepoel op Twitter op het randje vindt. Balanceren op een koord tussen zelfvertrouwen en arrogantie, zei Van der Poel.

Volgens Philippe Gilbert is het nog iets anders: ambitie. "Hij is gewoon ambitieus, daar kan ik toch geen problemen mee hebben? Hij weet wat hij wilt en maakt het vaak nog waar ook", klinkt het bij Gilbert. "Dat hij wint is geen toeval meer."