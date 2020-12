📷 Trek-Segafredo maakt nieuwe tenue bekend voor volgend seizoen

Trek-Segafredo, de wielerfomatie waarin onder meer Jasper Stuyven en Edward Theuns actief zijn, heeft haar nieuwe tenue voorgesteld voor volgend seizoen. Bij de mannen verandert er echter niet veel in vergelijking met het voorbije seizoen.

Bij de vrouwen zijn er wel enkele aanpassingen aan de tenue van komend seizoen. Zo kiezen ze in plaats van donkerblauw voor lichtblauw.

