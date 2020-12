Lefevere laat zich uit over Thomas De Gendt: "Vreemd dat hij daarvoor beloond is met salarisverlaging"

Lotto-Soudal verlengde het contract van Thomas De Gendt met twee seizoenen, maar deed hem wel wat loon inleveren. Dat begrijpt Patrick Lefevere van Deceuninck - Quick-Step toch niet echt helemaal.

“Hij is hun uithangbord, de man die maandenlang voor de rust in de ploeg heeft gezorgd met zijn ontsnappingen en alle toeren die hij uithaalde”, aldus Lefevere in Het Nieuwsblad over Thomas De Gendt.

Raar

“En daarvoor wordt hij beloond met een loonsvermindering. Dat is vreemd, maar de ploegen zullen blijkbaar niet aan zijn deur gestaan hebben. Wat ik ook begrijp: hij rendeert niet overal even goed, dat weet ik uit ervaring.”

Ook over het verloop van personeel bij Lotto-Soudal had hij wat te zeggen in de krant: “Ik heb me niet te moeien daarin, maar ik vind het wel raar. Voor mij is mijn staf belangrijker dan de renners. Met slecht personeel draait een ploeg sowieso niet.”