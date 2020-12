Slecht nieuws rond ritwinnaar in de Giro: Italiaan staat enkele maanden aan de kant door hartproblemen

Diego Ulissi heeft slecht nieuws gekregen. De Italiaan zou namelijk een ontsteking hebben aan zijn hartspier. Daardoor moet de renner van UAE Team Emirates enkele maanden rusten en lijkt hij het begin van het nieuwe wielerseizoen dus te moeten missen.

Door een onregelmatige hartslag tijdens een inspanning werden er onderzoeken gedaan bij Diego Ulissi. Volgens Wielerflits is door deze testen duidelijk geworden dat de Italiaan van UAE Team Emirates zou kampen met een ontsteking aan zijn hartspier.

Daardoor zal hij de komende maanden moeten rusten. Ulissi was dit jaar nog uitstekend in de Giro, want zo won hij twee ritten. In totaal won de Italiaan al acht ritten in de Giro. Daarnaast won hij enkele jaren geleden ook de GP van Montreal.