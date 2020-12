🎥 Geraint Thomas kijkt maar raar op bij horen van muzikale voorkeur Nederlandse ploegmaats: "Beste kerslied ooit!"

Het is weer die tijd van het jaar: Kerstmis komt dichterbij. Voor Geraint Thomas betekent dat wellicht dat hij al eens geregeld luistert naar 'Fairytale of New York', een lied van de Britse band The Pogues. Zijn Nederlandse ploegmaats bij Ineos hebben echter een andere smaak.

Samenwerken om koersen te winnen: dat zullen ze wel kunnen. Qua muziek zitten Geraint Thomas, Wout Poels en Dylan van Baarle echter niet op dezelfde golflengte. "Ik was bij mijn ploegmaats Wout en Dylan, geen van beiden had ooit al 'Fairytale of New York gehoord', schreef Thomas maandag op Twitter.

'Fairytale of New York' werd uitgebracht in 1987 en is het kerstlied dat in het Verenigd Koninkrijk rond Kerstmis het meest gespeeld wordt. De muzieksmaak van Poels en Van Baarle is in een net iets andere richting te zoeken. "Ze hebben me een song laten kennen over een konijn genaamd 'Flappie'", slaat Thomas zich voor het hoofd.

De Nederlandse BEAT-renner Theo Bos zag er alvast de grap van in. "Beste kerstlied ooit", tweette Bos. Voor zij die er niet mee vertrouwd zijn: hieronder nog eens 'Flappie' van Youp van 't Hek. Geen wonder dat Geraint Thomas als Welshman raar opkeek.