🎥 Stapje per stapje vooruit: Chloé Dygert werkt hard aan haar herstel na vreselijke val op WK tijdrijden

Hoe de knie van Chloé Dygert er uitzag na haar valpartij op het WK tijdrijden, het was om rillingen van te krijgen. Een zware revalidatie is haar deel. In elk geval heeft ze de moed nog niet verloren, kunnen we afleiden uit de filmpjes op haar sociale media.

In een recent filmpje laat ze zich welke oefeningen ze allemaal doet om haar lichaam weer aan te sterken. In elk geval is er van haar valpartij niets meer te zien. Het gaat voornamelijk om evenwichtsoefeningen, om er voor te zorgen dat het straks bij de minste verkeerde beweging niet mis gaat tijdens een wedstrijd. Baseline testing. #babysteps 👣 pic.twitter.com/ygUwuHxAlc — Chloé Dygert (@chloedygert30) December 15, 2020 "Babysteps", schrijft Dygert erbij. Het is stapje voor stapje, maar stilaan gaat ze toch weer vooruit. Op haar Twitteraccount staan nog meerdere filmpjes van oefeningen die ze gedaan heeft tijdens haar herstelperiode. "Still, I Rise", laat ze onder andere ook optekenen. Dygert gelooft dus nog dat het weer goedkomt. Still, I Rise.



📸- Brian Cooper pic.twitter.com/jeuW6s7MtK — Chloé Dygert (@chloedygert30) December 14, 2020 Ook naast haar revalidatie was het een heftige periode voor Dygert. Ze tekende een meerjarig contract bij een nieuwe ploeg, maar kwam in het oog van de storm door enkele likes op Twitter die als racistisch gepercifieerd werden.